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Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu

Vergi düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenleme kapsamında küresel ve yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yurt dışına çıkış harcı artırılacak. İşte yeni vergi paketinin ayrıntıları...

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 1

Kamuoyunun bir süredir gündeminden olan vergi paketi Meclis'e geldi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifi, 18 Temmuz Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak

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Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 2

Vergi düzenlemesi kapsamında küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 3

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 4

Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 5

Yurt dışına çıkış harcı 150 liradan 500 liray yükseltilecek. Harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 6

EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 7

Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 8

Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 9
Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 10

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında kesilen usulsüzlük cezaları artırılacak.

Bazı eylemlerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 11

Bazı tütün mamullerinden alınmakta olan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının yüzde 20’sine kadar olan sınırlama kaldırılacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 12

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yüzde 2,25 prim oranını; yüzde 1,5’e kadar indirmeye, yüzde 2,5’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 13

Banka veya ödeme kuruluşlarından ödeme yapma yükümlülüğüne uyulmamasının cezası artırılacak.

Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını teminen vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkartılacak.

Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu - 14

Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım vb. hizmetlerde KDV istisnası kaldırılacak.

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim imkanı kaldırılarak doğrudan gider yazılması sağlanacak.

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