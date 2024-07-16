Yeni vergiler geliyor: Düzenleme Meclis'e sunuldu
Vergi düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenleme kapsamında küresel ve yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yurt dışına çıkış harcı artırılacak. İşte yeni vergi paketinin ayrıntıları...
Kamuoyunun bir süredir gündeminden olan vergi paketi Meclis'e geldi.
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Kanun teklifi, 18 Temmuz Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.