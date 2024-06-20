Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Vergi reform paketinde sona gelindi. Düzenleme kapsamında çok uluslu şirketler vergiye tabi tutulacak. Asgari kurumlar vergisi ile gelir vergisi resmen hayata geçirilecek. İşte yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi reform paketinde sona gelindi.
TBMM’ye sunulması planlanan pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.