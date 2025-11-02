Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri de Yeniden Değerleme Oranı (YDO) oldu. Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla birlikte belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. Yeniden Değerleme Oranı yarın belli olacak. Netleşecek bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, kimlik ve ehliyet ücretlerinden MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarlarına ve IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemde doğrudan etkili olacak. Peki, 2026 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV fiyatları ne kadar olacak?
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor.
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.