Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri de Yeniden Değerleme Oranı (YDO) oldu. Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla birlikte belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. Yeniden Değerleme Oranı yarın belli olacak. Netleşecek bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, kimlik ve ehliyet ücretlerinden MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarlarına ve IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemde doğrudan etkili olacak. Peki, 2026 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV fiyatları ne kadar olacak?

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 1

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor.

ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 2

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 3

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295.2 liraya çıkması bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 4
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 5

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 6
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 7

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor.)

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 8
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 9

BEYAN SINIRI

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarının 330 bin liradan 405 bin 900 liraya çıkması bekleniyor.

Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) ise 18 bin liradan 22 bin 140 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 10
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 11

GAYRİMENKUL SATIŞI

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 147 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 12
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 13

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 9 bin 900 liradan 12 bin 177 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 14
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 15

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 23 artması tahmin edildiğinde bu rakamın 45 bin 510 lira olması bekleniyor.

Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 217 bin 700 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor.

ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli (2025 yılı için) 1 milyon 100 bin lirayı, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı (yine 2025 yılı için) 2 milyon 100 bin lirayı aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar kazançtan indirilebiliyor. Söz konusu sınırlar 2025 yılında sırasıyla 1 milyon 353 bin ve 2 milyon 583 bin lira olarak uygulanacak.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 16
Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 17

IMEI KAYIT ÜCRETİ

IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 18

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1230 liraya çıkması bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak? - 19

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, tivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 507 liraya yükselmesi bekleniyor.

Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 353 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 845 liraya, yizsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 738 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 184.5 liraya yükselebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER