Yeniden değerleme oranı belli oldu... Vergi, ceza ve harçlar artıyor
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı resmen belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oldu.
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 25,49 oldu.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.