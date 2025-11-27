Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: Vergi, ceza ve harçlar artıyor

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2025 yılında 37 bin lira olmuştu. Yüzde 25,49 artması halinde bu rakamın 46 bin 431 lira olması bekleniyor.

Satın alınan binek otomobillerde ise yine 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 990 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutarın 1 milyon 242 bin 351 liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca binek otomobillere ilişkin yakıt, tamir, bakım, otopark, otoyol, köprü, sigorta gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’i kazançtan düşülebiliyor.