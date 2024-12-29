Yılbaşı sofrası cep yakıyor: Maliyet en az 1500 lira
Yılbaşı akşamına sayılı günler kaldı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik bir ailenin yeni yıl sofrası için en az 1500 lira harcaması gerekiyor.
Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş telaşı da başladı.
Yılbaşı akşamını evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi.
Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan "yeni yıl sofrası için yaklaşık 1000 lira harcaması gerekiyor.