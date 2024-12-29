Yılbaşı sofrası cep yakıyor: Maliyet en az 1500 lira

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI EĞLENCESİ

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor.

Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması bir kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 150 lirayı bulurken karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 600 liraya çıkıyor.