Yılbaşı tatilinde vizesiz kaçış: Türk pasaportuyla gidilebilecek ülkeler
13.11.2025 09:52
Beyza Çolak
Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyen Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu.
Türk vatandaşları, 2025 itibarıyla 70’ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle seyahat edebiliyor. Özellikle Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi Avrupa rotaları, 90 güne kadar vizesiz kalış imkanı sunarken; Latin Amerika ve Asya’daki birçok ülke de yılbaşı tatili için cazip seçenekler arasında yer alıyor. İşte Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyenler için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.
1-ANDORRA
Vizesiz (Doğrudan seyahat imkânı bulunmadığından İspanya ya da Fransa üzerinden gidilmesi gerekir.) 90 Gün
2-ARNAVUTLUK
Avrupa, Vizesiz, 90 Gün
3-AZERBAYCAN
Vizesiz, 90 Gün
4-BELARUS
Vizesiz, 30 Gün
5-BOSNA-HERSEK
Vizesiz, 90 Gün
6-GÜRCİSTAN
Vizesiz, 360 Gün
7-KOSOVA
Vizesiz, 90 Gün
8-KUZEY MAKEDONYA
9-MOLDOVA
Vizesiz, 90 Gün
10-SIRBİSTAN
Vizesiz, 90 Gün
11-UKRAYNA
Vizesiz, 90 Gün
VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK DİĞER ÜLKELER
1. Angola
2. Antigua ve Barbuda
3. Arjantin
4. Barbados
5. Belize
6. Bolivya
7. Botsvana
8. Brezilya
9. Britanya Virjin Adalar
10. Brunei
11. Cook Adaları
12. Dominika
13. Ekvador
14. El Salvador
15. Endonezya
16. Esvatini
17. Fas
18. Fiji
19. Filipinler
20. Guatemala
21. Hong Kong
22. Honduras
23. Güney Kore
24. İran
25. Jamaika
26. Japonya
27. KKTC
28. Katar
29. Kazakistan
30. Kırgızistan
31. Kolombiya
32. Kosta Rika
33. Küba
34. Libya
35. Lübnan
36. Makao
37. Malezya
38. Marshall Adaları
39. Mauritius
40. Moğolistan
41. Nikaragua
42. Niue
43. Özbekistan
44. Palau Cumhuriyeti
45. Panama, Kuzey
46. Paraguay
47. Peru
48. Saint Kitts
49. Saint Lucia
50. Saint Vincent ve Grenadinler
51. Samoa
52. Sao Tome ve Principe
53. Seyşeller
54. Singapur
55. Solomon Adaları
56. Surinam
57. Suriye
58. Şili
59. Tayland
60. Tunus
61. Trinidad ve Tobago
62. Tuvalu
63. Turks ve Caicos
64. Uruguay
65. Ürdün
66. Vanuatu
67. Venezuela