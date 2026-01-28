Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz. Bakanlık başvuruları bekliyor

Boş bulunan noterliklere talip olacaklar bir yıl içinde ortalama olarak ne kadar kazanacaklarını tahmin etmeleri için Adalet Bakanlığı 2025 yılı gayri safi gelirlerini açıkladı. 162 noterin toplam 2025 yılı geliri 1,3 milyar lirayı aştı.



162 NOTERLİK VERİLECEK

162 adet boşta olan noter için başvuruların Adalet Bakanlığı'na yapılması gerekiyor. Bunlar arasında en yüksek kazanca sahip olan noter ise 66 milyonluk geliriyle Beşiktaş 26'ncı Noterliği oldu.