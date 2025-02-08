Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni faiz kararını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faizi kararını yakından takip ederken, kararın enflasyon, döviz kurları, finansal piyasalar üzerindeki etkileri merak konusu. TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının hangi tarihte yapılacağı ve faiz oranlarına ilişkin nasıl bir adım atılacağı büyük bir dikkatle bekleniyor.