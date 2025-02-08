Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak ayı faiz kararını açıklamasının ardından piyasalarda gözler ikinci faiz kararında. TCMB Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, MB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni faiz kararını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faizi kararını yakından takip ederken, kararın enflasyon, döviz kurları, finansal piyasalar üzerindeki etkileri merak konusu. TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının hangi tarihte yapılacağı ve faiz oranlarına ilişkin nasıl bir adım atılacağı büyük bir dikkatle bekleniyor.

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Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? - 3

OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.

Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: TCMB faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? - 4

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.

Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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