Yılın ilk haftasından yatırımcının yüzünü güldürdü. İşte bu haftanın en çok kazandıranı
11.01.2026 09:12
Son Güncelleme: 11.01.2026 09:12
NTV - Haber Merkezi
2026 yılının ilk haftasında piyasalar olumlu seyrini sürdürdü. Kimi yatırım araçları yatırımcına kazandırırken kimileri de kaybettirdi. Piyasaların gözü 22 Ocak'taki Merkez Bankası toplantısında.
ALTIN ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Haftanın başında 5 Ocak'ta 6 bin 147 liradan işlem gören gram altın yükselişinin hafta boyunca sürdürdü. Yatırımcının sıklıkla tercih ettiği yatırım aracı altın haftayı 6 bin 251 liraya yükselerek kapattı. Altın bu hafta yatırımcısına yüzde 1,69 oranında kazandırdı.
BORSA İSTANBUL REKOR KAPANIŞ YAPTI
Borsa İstanbul endeksi yükseliş seyrini koruyor. Yılın ilk haftasını rekorla kapatan endeks 5-9 Ocak haftasını yüzde 6,11 oranında değer kazancıyla 12 bin 200,95 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19, en yüksek ise 12 bin 200,95 puanı gördü.
EURO YATIRIMCISI BU HAFTA PARA KAYBETTİ
Euro yatırımcısı bu hafta kaybetti. Hafta başında 50,47 liradan işlem gören Euro, haftalık bu hafta düşüş yaşadı. Haftayı 50,22 liradan kapattı. Bu hafta Euro'da yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı.
DOLAR YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ
Euro'nun aksine Dolar yükselişini sürdürdü. Haftayı 43,01 liradan açan Dolar yükseliş trendini koruyarak 43,12 liraya ulaştı. Yılın ilk haftasında yüzde 0,25 oranında yükseliş sağlayarak yatırımcısını mutlu etti.