Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu

Türkiye resmi olarak Kurban Bayramı tatiline girdi. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte üzücü durumların yaşanmaması için sıkı denetimlerin yapılacağını ve radar sistemlerin aktif olarak kullanılacağını açıkladı.



Hız cezalarının yüksek olmasından dolayı kurallara uyulması konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, sabit radarlar dışında diğer radarların nerelerde konuşlandığını açıklamadı.