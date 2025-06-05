Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu

Hız sınırlarına yönelik tespit yapan sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi.

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 1

Türkiye resmi olarak Kurban Bayramı tatiline girdi. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte üzücü durumların yaşanmaması için sıkı denetimlerin yapılacağını ve radar sistemlerin aktif olarak kullanılacağını açıkladı.

Hız cezalarının yüksek olmasından dolayı kurallara uyulması konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, sabit radarlar dışında diğer radarların nerelerde konuşlandığını açıklamadı.

NTVPARA HABERLERİ

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 2

SABİT RADARLAR NELER?

Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.

Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 3

SABİT RADARLARIN YERLERİ BELLİ

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

Güvenliğiniz için radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak seyahat etmenizi öneririz.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 4

Gölbaşı - Adıyaman

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 5

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 6

Çay - Afyon

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 7

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 8

Sultandağı - Afyonkarahisar

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 9

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 10

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 11

Amasya

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 12

Ankara - Kırıkkale

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 13

Aşkale - Erzurum

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 14

Atkaracalar - Çankırı

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 15

Biga

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 16

Bilecik

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 17

Bilecik Başköy Kavşağı

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 18

Bolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 19

Bolu 2

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 20

Bozüyük

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 21

Bucak - Burdur Yolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 22

Çerkeş

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 23

Dazkırı - Afyonkarahisar

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 24

Denizli

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 25

Akçakiraz - Elazığ

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 26

Erbaa

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 27

Erzurum

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 28

Ezine

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 29

Gaziantep

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 30

Gerede

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 31

Hafik - Sivas

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 32

Ilgaz - Kastamonu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 33

İstanbul

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 34

Kazım Karabekir - Karaman

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 35

Kayseri

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 36

Keçiborlu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 37

Kepez

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 38

Kızılören - Afyonkarahisar

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 39

Konya

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 40

Körfez

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 41

Kurşunlu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 42

Kütahya

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 43

Lapseki

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 44

Evreşe - Keşan

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 45

Mardin

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 46

Merzifon

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 47

Niğde

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 48

Osmancık

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 49

Osmaniye

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 50

Pasinler - Erzurum

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 51

Selçuk - İzmir

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 52

Sorgun - Yozgat

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 53

Taşova - Amasya

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 54

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 55

Tirebolu

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 56

Tortum

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 57

Tosya

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 58

Banaz - Uşak

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 59

Yıldızeli - Sivas

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 60

Sarıkaya - Yozgat

Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 61
Yola çıkacaklar dikkat... Sabit radar noktaları belli oldu - 62
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