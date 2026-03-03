Yolcuların çoğu bilmiyor. Uçuş iptalinde veya gecikmesinde yolcunun hakları

Havayolu şirketleri üzerinden bileti bulunan vatandaşlar yaptığı ödemenin içerisinde seyahat sigortası ve erteleme durumunda yararlanabileceği haklar da bulunuyor. Eğer yolcu geçerli belgelere sahip olarak zamanında uçuşta olmasına rağmen uçağa kabul edilmiyorsa havayolu şirketinden bilet ücretinin iadesini, uygun göreceği tarihte benzer şartlar altında güzergah değişimi yapılmasını talep edebiliyor

Yolcuların iptal şartlarının uygunluğu sağlandıüı takdirde tazminat talep etme hakkı da bulunuyor ancak uçuş siyasi nedenlerden dolayı sağlanamıyorsa tazminat talep edilemiyor.