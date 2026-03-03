Yolcuların çoğu bilmiyor. Uçuş iptalinde veya gecikmesinde yolcunun hakları
03.03.2026 13:07
NTV
Havayolu ulaşımını tercih eden vatandaşlar sıklıkla uçuş iptali ya da ertelemeyle karşı karşıya kalıyor. Bu durumlarda yolcuların havayolu şirketinden talep edebilecekleri haklar bulunuyor.
Havayolu şirketleri üzerinden bileti bulunan vatandaşlar yaptığı ödemenin içerisinde seyahat sigortası ve erteleme durumunda yararlanabileceği haklar da bulunuyor. Eğer yolcu geçerli belgelere sahip olarak zamanında uçuşta olmasına rağmen uçağa kabul edilmiyorsa havayolu şirketinden bilet ücretinin iadesini, uygun göreceği tarihte benzer şartlar altında güzergah değişimi yapılmasını talep edebiliyor
Yolcuların iptal şartlarının uygunluğu sağlandıüı takdirde tazminat talep etme hakkı da bulunuyor ancak uçuş siyasi nedenlerden dolayı sağlanamıyorsa tazminat talep edilemiyor.
Sıklıkla karşılaşılan uçuşun ertelenmesi veya ertesi güne sarkması durumunda havayolu şirketi, yolcuya 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise, planlanan son varış noktası hedef alınarak mesafeye göre 200 Euro'dan 600 Euro'ya kadar
ücreti Türk lirası cinsinden ödeyecektir.
Yolculara 2-3 saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler, 3-5 saat arasındaki gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama imkanı havayolu şirketi tarafından sağlanması gerekiyor.