Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor. Uzmanlar, fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguluyor.
Türkiye'nin birçok noktasında baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor.
Keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu model, ülkede kira artışlarını sınırlayan, taban ve tavan kiraları gösteren önemli bir kira düzenlemesi olarak dikkat çekiyor.