Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat

Sabah gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, "Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor.

Bizde de en azından büyükşehirler için semte göre 'tavan-taban fiyat' uygulamasına geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.