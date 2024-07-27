Yüksek teknolojiye 30 milyar dolarlık teşvik: Devler ligi hedefleniyor
Türkiye yüksek teknoloji alanında 30 milyar dolarlık teşvik programını duyurdu. Program elektrikli otomobil, batarya, çip ve yenilenebilir enerji gibi teknolojileri kapsayacak. İşte yatırım ve vergi desteği, gümrük muafiyeti ve sermaye katkısının yer aldığı programın ayrıntıları...
Türkiye, toplam 30 milyar dolarlık büyüklüğüyle "İnovasyon Karnesi Göstergeleri"nin iyileşmesine güçlü katkı verecek "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" ile devler ligine girmeye hazırlanıyor.
Söz konusu program kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'nin, küresel yatırımların merkez üssü haline gelmesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda çıkılan ilk 6 çağrıyla, Türkiye'nin yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.