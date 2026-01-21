Yumurtanın besin değerinde ama 2 yıl bozulmadan durabiliyor. Artan yatırımlarla yumurta fiyatlarını düşürecek
21.01.2026 09:32
Dilara Civelek
Geleneksel yumurtanın besin değerlerinin korunduğu ancak raf ömrünün uzadığın yumurta tozu piyasada öne çıkmaya devam ediyor.
YUMURTA TOZU NEDİR?
Toz yumurta, geleneksel yumurtanın tüm besin değerini koruyarak daha uzun süre saklanabilen ve pratik şekilde kullanılabilen bir üründür. Yumurtaların kırılması ve ayıklanması gibi ciddi gıda riskleri oluşturan adımlara ihtiyaç duyulmadan yumurtayı kullanıma sunuyor. Bu durum da hem iş gücü maliyetini hem de üründen yaşanan kayıpların oranlarını düşürüyor.
YUMURTA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK
Toz yumurta lojistik konusunda da şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. Geleneksel yumurtanın raf ömrünün az olması ve kırılması konusunda hassas olması hızlı ve dikkatli lojistik hizmeti gerektiriyor. Bu durum da şirketlere yüksek lojistik masrafları ve yüksek oranda ürün kayıplarına neden oluyor. Bütün bu masraf ve ürün kayıpları yumurutanın başlıca fiyatlarına etkileyen nedenler arasında yer alıyor.
Toz formdaki yumurta ise çok daha az yer kaplar ve uzun süre kuru ve serin ortamda muhafaza edilebiliyor. Böylece hem depo masrafları azalıyor hem de ürün kayıpları minumum seviyeye iniyor. Toz yumurtanın avantajları sayesinde yumurta fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.
60 ADET YUMURTA 1 KİLO YUMURTA TOZU
Pastaneler, oteller, catering firmaları ve endüstriyel üretim tesislerinde belirli bir oranda kuşşanımı olan toz yumurtanın günlük hayatta da kullanılır hale gelmesi bekleniyor. 60 adet yumurtadan 1 kilogram yumurta tozu üretilebiliyor. Besin değerlerini kaybetmemesi ve raf ömrünün uzamasıyla tercih sebebi oluyor.
Toz yumurta geleneksel yumurta kullanımında karşılaşılan kırma, ayırma, saklama ve fire sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede işletmelere zamandan tasarruf ettirirken, üretim süreçlerinde standart kalite ve güvenilirlik sağlamış oluyor. Uzun raf ömrüyle her zaman aynı lezzeti ve besin değerini sunar, böylece stok yönetiminde de işletmelere büyük kolaylık sağlıyor.