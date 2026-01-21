Yumurtanın besin değerinde ama 2 yıl bozulmadan durabiliyor. Artan yatırımlarla yumurta fiyatlarını düşürecek

Toz yumurta, geleneksel yumurtanın tüm besin değerini koruyarak daha uzun süre saklanabilen ve pratik şekilde kullanılabilen bir üründür. Yumurtaların kırılması ve ayıklanması gibi ciddi gıda riskleri oluşturan adımlara ihtiyaç duyulmadan yumurtayı kullanıma sunuyor. Bu durum da hem iş gücü maliyetini hem de üründen yaşanan kayıpların oranlarını düşürüyor.

YUMURTA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK

Toz yumurta lojistik konusunda da şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. Geleneksel yumurtanın raf ömrünün az olması ve kırılması konusunda hassas olması hızlı ve dikkatli lojistik hizmeti gerektiriyor. Bu durum da şirketlere yüksek lojistik masrafları ve yüksek oranda ürün kayıplarına neden oluyor. Bütün bu masraf ve ürün kayıpları yumurutanın başlıca fiyatlarına etkileyen nedenler arasında yer alıyor.

Toz formdaki yumurta ise çok daha az yer kaplar ve uzun süre kuru ve serin ortamda muhafaza edilebiliyor. Böylece hem depo masrafları azalıyor hem de ürün kayıpları minumum seviyeye iniyor. Toz yumurtanın avantajları sayesinde yumurta fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.