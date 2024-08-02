Yunan adaları revaçta, turizmciler isyanda: "Fiyatlar kafa kafaya"

"DÖVİZİ BASKILAMAYA DEVAM EDERSEK, 2025 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYACAK"

Kapıda vizenin Schengen'e göre daha kolay alındığını ifade eden Meriç, bu durumun dış pazara yönelinmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Kapıda vize alınmasının da ciddi bir maliyete sebep olduğunu anlatan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dört kişilik bir aile, Yunan adaları ile aynı fiyata burada tatil yapılabilir. Tercih de burada başlıyor. 'Aynı fiyata, yurt dışında tatil yapmak istiyorum' diyenler orayı tercih ediyor. Eskiden bu makas daha açıktı. Yurt içi daha ucuza geliyordu, yurt dışı pahalıydı. Ama şu an fiyatlar kafa kafaya. Bu durum 2025 sezonu için tabloyu bizim açımızdan karamsar hale getiriyor. Şu anki gidişat önümüzdeki yılı sürdürebilecek bir tablo değil. 2025 yılı hedeflerin şaşacağı bir yıl olabilir. Şimdiden önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü Avrupa pazarında erken rezervasyonlar başladı. Ekim ve kasım aylarında bu daha da hızlanacak. Dövizi baskılamaya devam edersek, 2025 yılı sürdürülebilir olmayacak. Bizim beklentimiz makasın açılmaması."