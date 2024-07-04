Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?
Yurt dışına çıkış için alınan harç tutarına dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Yurt dışına çıkış yapan Türklerden çıkış başına alınan 15O TL'lik harç ücretinin zamlanacağı iddiası son günlerin konusu oldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?
Kamuoyunda bir süredir gündem olan vergi paketi netleşmeye başladı. Taslak metinden, motokurye ve bahşiş düzenlemeleri çıkarıldı. Yurt dışına çıkış harcına gelecek zamdan ise vazgeçilmedi. Uzmanlar, yurt dışı çıkış harcıyla ilgili düzenlemede her yıl yeniden değerlendirme oranıyla artacağına dair madde eklendiğini dile getirdi. İşte, konuya dair son bilgiler...