Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ARTACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.



Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.



Vergi Uzmanı Abdullah Tolu, yurt dışına çıkış harcının 1500 TL olmasını beklediklerini dile getirip düzenlemede bir maddeye dikkat çekti.



"Maddeye yeni bir düzenleme ekleniyor." ifadelerini kullanan Tolu, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artacağını dile getirdi. Tolu, "Örneğin yeniden değerleme oranı yüzde 50 olarak belirlenirse seneye 2 bin 250 TL olur." diye konuştu.



Söz konusu harcın ne zaman artacağına dair resmi bir bilgi yok. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.