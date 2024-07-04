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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?

Yurt dışına çıkış için alınan harç tutarına dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Yurt dışına çıkış yapan Türklerden çıkış başına alınan 15O TL'lik harç ücretinin zamlanacağı iddiası son günlerin konusu oldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak? - 1

Kamuoyunda bir süredir gündem olan vergi paketi netleşmeye başladı. Taslak metinden, motokurye ve bahşiş düzenlemeleri çıkarıldı. Yurt dışına çıkış harcına gelecek zamdan ise vazgeçilmedi. Uzmanlar, yurt dışı çıkış harcıyla ilgili düzenlemede her yıl yeniden değerlendirme oranıyla artacağına dair madde eklendiğini dile getirdi. İşte, konuya dair son bilgiler...

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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak? - 2

GİB VATANDAŞLARI UYARDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.

GİB’in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, “Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.” denildi.

Harç puluna zam geleceği yönündeki iddialar nedeniyle, bugünden harç pulu satın almanın çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak? - 3

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ARTACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.

Vergi Uzmanı Abdullah Tolu, yurt dışına çıkış harcının 1500 TL olmasını beklediklerini dile getirip düzenlemede bir maddeye dikkat çekti.

"Maddeye yeni bir düzenleme ekleniyor." ifadelerini kullanan Tolu, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artacağını dile getirdi. Tolu, "Örneğin yeniden değerleme oranı yüzde 50 olarak belirlenirse seneye 2 bin 250 TL olur." diye konuştu.

Söz konusu harcın ne zaman artacağına dair resmi bir bilgi yok. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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