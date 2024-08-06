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Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılmasına ilişkin "Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." demişti.

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - 1

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTVPARA HABERLERİ

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - 2

Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - 3

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - 4

Bugün yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - 5

BAKAN BOLAT "ÇOK YAKIN TAKİPÇİSİYİZ" DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusuna ilişkin soruya "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." demişti.

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