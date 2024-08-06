Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılmasına ilişkin "Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." demişti.
4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.