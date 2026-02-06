Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme, ithalata kısıtlı onay çıktı

Yeni düzenleme kapsamında mağduriyetlerin oluşmaması adına Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge, eğitim ve test için ticari olmayan numuneleri (PCB (baskı devre kartları), çip, sensör, modül) üniversiteler, öğrenciler, Ar-Ge personelinin ithal etmesini sağlayacak. Her ürün için 30 Euro limit konuldu ve bir ayda en fazla 5 adet ürün ithal edilebilecek.

Örnekle ilerlemek gerekirse, tekstil numunelerinde kumaş, düğme, fermuar ve benzeri aksesuar; deri ayakkabı numunelerinde bağcık, dış ve iç taban, ayakkabı kalıbı, deri ve astar, fermuar, ayakkabı tokası ve benzeri aksesuar; deri ceket numunelerinde makul miktarda deri veya kürk, astar, fermuar, metal toka, düğme ve çıtçıt ile deri çanta numunelerinde deri, astar, kilit, toka ve muhtelif metal aksesuarın numune olarak değerlendirilmesi mümkün olacak.

Vakıf ve dernekler tarafından desteklenen eğitim ve bilimsel faaliyetler çerçevesinde teknolojik

araştırma ve geliştirme çalışmaları ve bu alanda yürütülen proje ve yarışmalarda kullanılmak üzere bir

gerçek kişi adına gelen, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde teknolojik geliştirme ve araştırma projelerinde görevli gerçek kişiler adına bu projelerde kullanılmak üzere gelen eşya basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilecek.