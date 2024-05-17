Yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönem
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni bir düzenlemeye gidildi. Hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı şekilde yolcu beraberinde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının maktu vergileri ödenerek teslim edilmesi uygulaması kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, kararın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için alındığını açıkladı.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı.Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı.