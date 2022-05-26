Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları nelerdir? Bakanlık açıkladı: Düşük faizli konutlara kimler başvurabilir?

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

'İlk evim konut finansmanı' paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre;

1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.

3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.

4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.