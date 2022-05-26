Yüzde 0.89 yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları nelerdir? Bakanlık açıkladı: Düşük faizli konutlara kimler başvurabilir?

Haberler - ntv.com.tr 26.05.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 26.05.2022 - 11:57
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi paketi hakkında paylaşımda bulundu. Peki, yüzde 0,89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Yüzde 0,89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
'İlk evim konut finansmanı' paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre;
1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.
2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.
3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.
4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
5- Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
6- 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.
7- Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.
8- Vatandaşlar bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecek.
1- Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.
2- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmek.
3- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
4- Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalı.
5- Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilir.
6- 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.
7- Başvuru sahipleri, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklar.
8- Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretle konusunda yine TCMB çalışma yapacak.
9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.89 faiz oranı uygulanacak.
10- Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.
11- Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.