Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor

Emlak Müzayede 12 ilde 11 muhtelif arsanın satışı için ihaleye çıkıyor.

Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 1

İller Bankası mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazlar Emlak Müzayede tarafından satışa çıkıyor.

12 ilde 111 muhtelif arsa satışa konu edilecek. En çok dikkan çeken ise 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedelli Ankara'da yer alan 25 katlı imara açık olan arsa oldu.

Çankaya Lodumu'nda bulunan arsa 40 bin 960 metrekare alana sahip durumda. Emsali 2 olan arsada en çok 25 katlı inşaat yapılabilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 2

VADE VE PEŞİNAT DA BELLİ OLDU

Ödemelerin yüzde 35'i peşin kalanı 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek.

TEMİNATLAR DA BELİRLENDİ

Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL, 100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL, 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL, 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL, 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL, 100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL, 900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL teminat yatırılacak.

İşte satışa çıkan arsalar

Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 3
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 4
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 5
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 6
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 7
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 8
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 9
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 10
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 11
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 12
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 13
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 14
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 15
Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor - 16
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