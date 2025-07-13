Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor

VADE VE PEŞİNAT DA BELLİ OLDU



Ödemelerin yüzde 35'i peşin kalanı 24 ay vadeyle gerçekleştirilecek.



TEMİNATLAR DA BELİRLENDİ



Muhammen bedeli 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL, 100.001 TL – 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, 1.000.001 TL – 10.000.000 TL olan gayrimenkuller için 500.000 TL, 10.000.001 TL – 25.000.000 TL olan gayrimenkuller için 1.250.000 TL, 25.000.001 TL – 55.000.000 TL olan gayrimenkuller için 2.750.000 TL, 55.000.001 TL – 100.000.000 olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL, 100.000.001 TL – 900.000.000 olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL, 900.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 20.000.000 TL teminat yatırılacak.



İşte satışa çıkan arsalar