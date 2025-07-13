Yüzde 35 peşin, 24 ay vade... 111 arsa satılıyor
Emlak Müzayede 12 ilde 11 muhtelif arsanın satışı için ihaleye çıkıyor.
İller Bankası mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazlar Emlak Müzayede tarafından satışa çıkıyor.
12 ilde 111 muhtelif arsa satışa konu edilecek. En çok dikkan çeken ise 1 milyar 959 milyon 955 bin lira muhammen bedelli Ankara'da yer alan 25 katlı imara açık olan arsa oldu.
Çankaya Lodumu'nda bulunan arsa 40 bin 960 metrekare alana sahip durumda. Emsali 2 olan arsada en çok 25 katlı inşaat yapılabilecek.