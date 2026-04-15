Yüzde 9 bin 900 büyümüştü. Meşhur TIR şoförü Tanju Akdoğan konkordato ilan etti
15.04.2026 12:35
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medyada aksesuarlı TIR'larıyla meşhur olan Tanju Akdoğan'ın şirketi konkordato ilan etti.
Gösterişli TIR'larıyla meşhur olan ve kısa sürede hızla büyüyüp şirketleşen, sosyal medyada TIR'larını sergileyen Tanju Akdoğan konkordato ilan etti ve şirketine geçtiğimiz Şubat ayında konkordato komiseri atanıp 3 ay süreyle mühlet verildi.
2022 yılının başında tamamı Neslihan Akdoğan'a ait 500 bin lira sermayeli İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde apartman dairesinde kurulan T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi'nin ömrü uzun olmadı.
BİR YILDA SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALDILAR
Kuruluşundan kısa bir süre sonra 500 bin lira olan sermayesini 10 milyon liraya çıkarma kararı alan şirket, hemen ardından yeni sermaye artırımı kararı alarak sermayesini 50 milyon liraya çıkardı. Böylece kuruluşundan sonra kısa sürede şirket sermayesini yüzde 9 bin 900 artırmış oldu.
ŞİRKETİNİ APARTMAN DAİRESİNDE KURDU
Tarihler 9 Kasım 2023'ü gösterdiğinde T Akdoğan Trans şirketinin adresi yine Küçükçekmece ilçesinde bulunan, halk arasında TIR garajı olarak tabir edilen, Basın Ekspress Yolu'nun kenarındaki tesislere taşındı. T Akdoğan şirketi yine adres değiştirdi ve Sefaköy'deki TIR garajından Bağcılar'da Taşocağı Yolu'na ardından da yine Bağcılar'daki Batışehir'e şirketin merkezi taşındı. Son olarak da 30 Mart 2026 tarihinde şirketin merkezi Osmaniye ilinde bir apartman dairesi olarak gösterildi.
ORDULU TANJU AKDOĞAN MÜDÜR OLDU
2024 yılının başlarında Ordulu Tanju Akdoğan, Neslihan Akdoğan'a ait olan 50 milyon lira sermayeli şirketin müdürü olarak atandı.
MÜDÜRLÜKTEN AYRILDI
Tanju Akdoğan 6 Kasım 2025 tarihinde Neslihan Akdoğan'ın sahibi olduğu şirketteki müdürlük görevinden ayrıldı.
2026'DA KONKORDATO İLAN ETTİ
Tarihler 10 Şubat 2026'yı gösterdiğinde 50 milyon lira sermayeli Neslihan Akdoğan'a ait şirket geçici konkordato mühleti verildi ve Eyüp Yüksel Mutlu, Muhammed Balta, Canan Koçyiğit konkordato komiseri olarak şirkete atandı.
Osmaniye 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen konkordato davası nedeniyle, T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi'ne 31 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.
Bugünden itibaren (15 Nisan 2026) T Akdoğan Trans şirketinden alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu da mahkeme tarafından belirtildi.