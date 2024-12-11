Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar
Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'ya çevrildi. 2025 yılı için asgari ücret pazarlığı dün itibarıyla resmen başladı. İlk toplantıda taraflar masaya bir rakam getirmedi. İkinci toplantı haftaya pazartesi günü yapılacak. Toplantı öncesi Çalışma Bakanı Işıkhan, ekonomik verileri dikkate alacaklarını belirterek, "denge" vurgusu yaptı. İşçi tarafı, ikinci toplantıda da rakam vermeyeceklerini, işvereni bekleyeceklerini açıkladı. İşveren kesimi ise çalışanların alım gücünün göz önünde bulundurulacağını belirtti. Piyasalarda asgari ücrete ilişkin çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ve zam senaryoları...
Doğrudan 9 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret maratonu başladı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk kez bir araya geldi.