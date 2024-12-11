Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar

Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'ya çevrildi. 2025 yılı için asgari ücret pazarlığı dün itibarıyla resmen başladı. İlk toplantıda taraflar masaya bir rakam getirmedi. İkinci toplantı haftaya pazartesi günü yapılacak. Toplantı öncesi Çalışma Bakanı Işıkhan, ekonomik verileri dikkate alacaklarını belirterek, "denge" vurgusu yaptı. İşçi tarafı, ikinci toplantıda da rakam vermeyeceklerini, işvereni bekleyeceklerini açıkladı. İşveren kesimi ise çalışanların alım gücünün göz önünde bulundurulacağını belirtti. Piyasalarda asgari ücrete ilişkin çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ve zam senaryoları...

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 1

Doğrudan 9 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret maratonu başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk kez bir araya geldi.


NTVPARA HABERLERİ

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 2

İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci toplantının tarihi 16 Aralık Pazartesi olarak belirlendi.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 3

İLK TOPLANTI SONRASI TARAFLARDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümet temsilcileri olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz." dedi. Ekonomik göstergelerin titizlikle değerlendirildiğini belirten Işıkhan, adil bir asgari ücret vurgusu yaptı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. Üç toplantının yapılacağını söyleyen Ağar, "Temennimiz oy birliği ile asgari ücretin belirlenmesi." şeklinde konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 4

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 5

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 6

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 liraya çıkacak.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 7

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Ücrete yüzde 35'lik zam durumunda 22 bin 952 liraya çıkacak.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret, 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 8

MUHALEFETİN BEKLENTİLERİ

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 9

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 10

MASADA DÖRT İŞÇİ VAR

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alıyor.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil ediyor.

Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar - 11

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA?

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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