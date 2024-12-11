Zam pazarlığı başladı, rakam ikinci toplantıya kaldı | İşte asgari ücrette konuşulan senaryolar

İLK TOPLANTI SONRASI TARAFLARDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümet temsilcileri olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz." dedi. Ekonomik göstergelerin titizlikle değerlendirildiğini belirten Işıkhan, adil bir asgari ücret vurgusu yaptı.



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. Üç toplantının yapılacağını söyleyen Ağar, "Temennimiz oy birliği ile asgari ücretin belirlenmesi." şeklinde konuştu.



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.