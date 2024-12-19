Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı sona erdi. Bu toplantıda da işçi ve işveren tarafı masaya bir rakam getirmedi. Toplantının ardından işçiler, asgari ücret beklentisini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı üzerinden 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse orada olmayız." dedi. Yeni asgari ücret gelecek hafta yapılması beklenen toplantıda karara bağlanacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların refahını artıracaklarını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacaklarını belirtti. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, iki tarafta masaya rakam ile gelmedi.
Türk-İş, daha sonra yaptığı açıklama ile asgari ücret beklentisini açıkladı.
İşçilerin beklentisi yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı üzerinden 29 bin 583 lira olarak açıkladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse orada olmayız." dedi.
Yeni asgari ücret gelecek hafta yapılması beklenen toplantıda karara bağlanacak.