Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı sona erdi. Bu toplantıda da işçi ve işveren tarafı masaya bir rakam getirmedi. Toplantının ardından işçiler, asgari ücret beklentisini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı üzerinden 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse orada olmayız." dedi. Yeni asgari ücret gelecek hafta yapılması beklenen toplantıda karara bağlanacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların refahını artıracaklarını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacaklarını belirtti. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 1

Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, iki tarafta masaya rakam ile gelmedi.

Türk-İş, daha sonra yaptığı açıklama ile asgari ücret beklentisini açıkladı.

İşçilerin beklentisi yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı üzerinden 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse orada olmayız." dedi.

Yeni asgari ücret gelecek hafta yapılması beklenen toplantıda karara bağlanacak.

NTVPARA HABERLERİ

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 2

"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

2024'ün herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maalesef kamuoyunda rakam açıklayın deniyor, rakam açıklaması gereken öncelik işverenin. Çalışma yapan arkadaşlarımızla toplantı yaptık, süreç devam ediyor." dedi.

Atalay, şu anda asgari ücretin 11 bin lira civarına gerilediğini ve geçim ücreti olduğunu söyledi.

İnsanların bu ücretle bir hafta geçinmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Atalay, "Asgari ücretin tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor, ama hükümet de burada karar veriyor." şeklinde konuştu.

Atalay, bugün bu meselenin biteceğini umduklarını ifade ederek, "İşveren de hükümet de rakam vermiyor, rakam vermesi gerekenler vermiyor, bizden bekliyorlar." dedi.

Türk-İş Başkanı, emeklinin de kamu işçisinin de asgari ücretlinin de alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 3

"PARA TALEP EDEN TARAFIZ"


Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakam gündeme gelmediğini söyledi. Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceki görüşmelerimizde söyledik." dedi.

Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini belirten Ağar, "8 milyonluk asgari ücretli kirasını, tenceresini kaynatsın ödesin diye gündeme getirdik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. " ifadelerini kullandı.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürüttüklerini belirtti.

Bakan Işıkhan "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 5

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yasaya göre asgari  ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor..

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 6

İŞÇİLERDEN ÖNEMLİ ZİRVE

Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette üçüncü toplantı öncesinde bir araya geldi.

Toplantıda asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritası netleştirildi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın adımına göre tavrımızı alacağız." dedi.

Ağar, toplantı öncesi "Rakam gelmezse ne olur?" sorusuna "Ona göre konuşuruz. Biz rakam açıklamayacağız." yanıtını vermişti.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 7

HÜKÜMET, İŞÇİ VE İŞVERENDEN TEKLİF İSTEDİ

Komisyonun üçüncü toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" demişti.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 8

İŞ TARAFININ BEKLENTİSİ "GEÇİNEBİLECEK" BİR ÜCRET

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının sonunda yaptığı açıklada "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz" dedi.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 9

İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" dedi.

Asgari ücret işveren desteğinin 2025'te de devam etmesi talebini de dile getirdi.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 10

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 11

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 12

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? 

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 13

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Zam pazarlığında son durum: Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı - 14

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira


Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira

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