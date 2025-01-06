Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi?

Milyonlarca emeklinin zam oranı geçen hafta belli oldu.



Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.



Buna göre 15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek.



Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak.



20 bin lira olan emekli aylığı 23 bin 150 liraya çıkacak.