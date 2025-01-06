Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşlarının artmasına dair çalışmalarda hızlandı. Maaşların netleşmesinin ardından bankalar, promosyon kampanyaları için harekete geçti. Promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Emekliler promosyon için beklemeli mi?

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 1

Milyonlarca emeklinin zam oranı geçen hafta belli oldu.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

Buna göre 15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek.

Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak.

20 bin lira olan emekli aylığı 23 bin 150 liraya çıkacak.

NTVPARA HABERLERİ

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Enflasyondan doğan zam hakkı kök aylıklara uygulanacak.

Enflasyon farkına rağmen maaşı, en düşük aylığın altında kalanlara da güncelleme yapılacak.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 3

PROMOSYONLARDA GÜNCELLEME BAŞLADI

Emekliler, zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başlayacak.

Bu arada bankalar da harekete geçerek promosyon kampanyalarını güncelleme başladı.

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 4

EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?

Bankalar, maaş zammı sonrasında daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti.

Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor.

Bankaların kampanyaları 12 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bugün itibarıyla en yüksek promosyon kampanyası 21 bin lira olarak sunuluyor.

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 5

YÜKSEK MAAŞLIYA YÜKSEK PROMOSYON

Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor.

Ayrıca bankalar promosyonların yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.

Zam sonrası promosyonlar değişiyor: Emekliler beklemeli mi? - 6

PROMOSYONLAR DAHA FAZLA ARTAR MI?

Uzmanlar, zamlı maaşlarının yatmasının ardından promosyonların daha hızlı artmasını beklediğini açıkladı.

Promosyonların en az 6 aylık enflasyon olan yüzde 15,75'lik artış ile 24 bin lira civarına yükselebileceği ifade ediliyor.

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