Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak?

İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları hız kazandı. Pek çok asgari ücretli çalışan, söz konusu zamlı tutarın ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. İşte, zamlı asgari ücretin yatacağı tarih...