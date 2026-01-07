Zamlı emekli maaşı ödeme günleri 2026: Ocak ayı SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları 2026 yılının ocak ayından itibaren yüzde 12.19 oranında zamlı yatacak.

En düşük emekli maaşının haricinde maaş ödemesi alanlar için zamlı maaşlar normal ödeme takvimine göre yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26’sına kadar tamamlanacak.