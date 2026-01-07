Zamlı emekli maaşı ödeme günleri 2026: Ocak ayı SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
07.01.2026 09:01
NTV - Haber Merkezi
Zamlı emekli maaşı ödeme günleri, Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yüzde 12.19 zam yapıldı. Emekli maaşları tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları normal şartlarda 17-26’sı arasında yatıyor. 2026 ocak ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, tahsis numarasına göre zamlı maaşların yatırılacağı tarih.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı 5 Ocak'ta belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zam oranları da kesinlik kazandı. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Şimdi gözler zamlı maaş ödeme takvimine çevrildi. İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşları 2026 yılının ocak ayından itibaren yüzde 12.19 oranında zamlı yatacak.
En düşük emekli maaşının haricinde maaş ödemesi alanlar için zamlı maaşlar normal ödeme takvimine göre yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26’sına kadar tamamlanacak.
ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak
ZAMLI 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Ocak'ta zamlı emekli maaşlarını alırlar.