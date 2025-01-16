Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları erişime açıldı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik artış yapıldı. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri...

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 1

Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik zam gelmişti. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet'te erişime açıldı.

Zamlı maaşlar yarın itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 2

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçiyor.

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 4

EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

En düşük aylık düzenlemesi maaşların yatacağı tarihe kadar resmileşmesi gerekiyor. Eğer düzenleme yetişmezse oluşacak maaş farkı şubat ayında hesaplara yatırılarak, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 5

EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK?

En düşük emekli maaşı, kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olanları ilgilendiriyor.

Maaşı, belirlenen rakamın altında olanlar için fark Hazine desteğiyle kapatılıyor.

En düşük emekli maaşı, 3 milyon 870 bin emekliye ödenecek.

Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 6

GÜN GÜN EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ

İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 7

  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi - 8

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ

  • Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde

  • Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde

  • Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde

  • Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde
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