Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları erişime açıldı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik artış yapıldı. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri...
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik zam gelmişti. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet'te erişime açıldı.
Zamlı maaşlar yarın itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak.
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabiliyor.