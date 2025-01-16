Zamlı emekli maaşları erişime açıldı: İşte gün gün ödeme takvimi

EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.



En düşük aylık düzenlemesi maaşların yatacağı tarihe kadar resmileşmesi gerekiyor. Eğer düzenleme yetişmezse oluşacak maaş farkı şubat ayında hesaplara yatırılarak, herhangi bir hak kaybı olmayacak.