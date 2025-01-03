Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ödeme günleri, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı 2025 ocak-haziran dönemi zam miktarı kesinleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu sonrasında merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşlarını alacağı ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

NTVPARA HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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