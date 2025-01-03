Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ödeme günleri, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı 2025 ocak-haziran dönemi zam miktarı kesinleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu sonrasında merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşlarını alacağı ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?