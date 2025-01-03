Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti

Zamlı evde bakım maaşının ne kadar olduğu, 2025 memur maaşı ocak zammı sonrasında evde bakım yardımı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, ocak ayında alacağı zam oranı, aralık enflasyon verisinin gelmesiyle netleşti. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da aralık ayı TÜFE verilerinin ardından değişti. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 1

2025 memur ve emeklinin zam oranı sonrasında, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yeni yılın ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

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Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 2

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım yardımı desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 3

2025 MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,23 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 11,55 kümülatif zam meydana gelecek.

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