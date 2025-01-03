Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti
Zamlı evde bakım maaşının ne kadar olduğu, 2025 memur maaşı ocak zammı sonrasında evde bakım yardımı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, ocak ayında alacağı zam oranı, aralık enflasyon verisinin gelmesiyle netleşti. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da aralık ayı TÜFE verilerinin ardından değişti. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
2025 memur ve emeklinin zam oranı sonrasında, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yeni yılın ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?