Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti

2025 memur ve emeklinin zam oranı sonrasında, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yeni yılın ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?