Zamlı maaşlar açıklandı, e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz
28.01.2026 11:48
Burak Taşçı
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kurluyu ilgilendiren emekli olunduğunda alınacak tahmini maaşa ilişkin tüm veriler e-Devlet'e yüklendi. 3 bin 600 gün primi yatmış olan herkes ne kadar maaş alacağını görebiliyor.
Çalışanların ne kadar emekli aylığı alacağına dair bilgiler e-Devlet sistemine girildi. SSK ve Bağ-Kurlular emekli olacaklarında ne kadar emekli maaşı alabileceklerini görebiliyor.
SGK ya da Bağ-Kurlu olan kişiler eğer 3 bin 600 günden fazla SGK prim gün sayısına sahipse emekli maaşını öğrenebiliyor.
HER AY ARTIYOR
Prim yattığı sürece emekli maaşı her ay artıyor. Aylık Bağlanma Oranı ise yılda 2 puan artıyor. Primi yüksekten yatanlar daha yüksek maaş almayı hak ediyor. Primi en düşük ya da en düşüğün biraz üstünde yatanlar en düşük emekli maaşını hak ediyor.
ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTERİLMESİNE İZİN VERMEYİN
Bazı işletmeler SGK'ya primleri asgari ücretten ödeyip geri kalan kısmını elden ödeme olarak çalışanlarına veriyor. İşini kaybetmemek adına bu durumu kabullenenlerin emekli olduklarında maaşları en düşük emekli maaşı seviyesinde kalıyor. Kendi hak ve menfaatlerinizi korumak adına SGK primlerinin gerçek değerden gösterilmesini talep etmeniz gerekiyor.
NASIL ÖĞRENİLİYOR?
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazıp çıkan sekmeye giriş yapın.
Bilgilendirme yazısını okuyup “Devam Et”e tıklayın.
Yeni gelen sayfada ilgili kısımlar işaretlenerek “Hesapla” sekmesini tıklayın.