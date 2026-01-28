Zamlı maaşlar açıklandı, e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz

Çalışanların ne kadar emekli aylığı alacağına dair bilgiler e-Devlet sistemine girildi. SSK ve Bağ-Kurlular emekli olacaklarında ne kadar emekli maaşı alabileceklerini görebiliyor.

SGK ya da Bağ-Kurlu olan kişiler eğer 3 bin 600 günden fazla SGK prim gün sayısına sahipse emekli maaşını öğrenebiliyor.