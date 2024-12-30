Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi

Türkiye'de 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu.2025 yılında geçerli olacak net asgari ücret tutarı 22 bin 104 lira olarak açıkladı. 2025 maaşlarının belirlenmesi ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi - 1

Her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık günü başladığı çalışmalarını 24 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 4 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan 4 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2025 yılı için 866 lira 85 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin 1000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesinin önerilmesine, işçi temsilcilerinin katılmamalarına rağmen, katılanların oy birliği ile karar verildi. Asgari ücret zammının belirlenmesi ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi.

NTVPARA HABERLERİ

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi - 2

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi - 3

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?


1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan zamlı asgari ücret, ödeme sistemine bağlı olarak farklı tarihlerde çalışanlara yansıyacak. Şubat ayının başında Ocak ayı maaşını alanlar, zamlı asgari ücreti bu dönemde alacak.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi - 4

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan, çalışacağı ayın maaşını önceden, yani ay başında alan çalışanlar ise zamlı maaşlarını Ocak ayının başında alacaklar.

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