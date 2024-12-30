Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 zammı ödeme tarihi

Her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık günü başladığı çalışmalarını 24 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 4 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan 4 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2025 yılı için 866 lira 85 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin 1000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesinin önerilmesine, işçi temsilcilerinin katılmamalarına rağmen, katılanların oy birliği ile karar verildi. Asgari ücret zammının belirlenmesi ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi.