Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme takvimi

Zamlı memur maaşı ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce çalışan memur ve emeklileri tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık maaş zammı oranı belirlendi. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak zam oranının belli olmasının ardından memur maaşı ödeme günleri ve maaş farklarının yatırılacağı tarih merak ediliyor. Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?