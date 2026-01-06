Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme takvimi
06.01.2026 10:14
NTV - Haber Merkezi
Zamlı memur maaşı ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce çalışan memur ve emeklileri tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık maaş zammı oranı belirlendi. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak zam oranının belli olmasının ardından memur maaşı ödeme günleri ve maaş farklarının yatırılacağı tarih merak ediliyor. Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
2025'in son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin gözü alacakları zamlı maaşlara çevrildi. 2026 ocak ayına girilmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon raporu ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı belirlenmiş oldu. Şimdi gözler zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. İşte zamlı memur maaşları ve maaş farklarının ödeneceği tarih.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklisi zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı 6,84 olarak gerçekleşti.
Memur ve memur emeklileri ise 2026 ocak ayı itibarıyla enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmeden hak edilen yüzde 11 ilave edilmesiyle birlikte yüzde 18,6 zammı hakkı elde etmiş oldu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyondan oluşan maaş farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Aralık - 15 Ocak arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.