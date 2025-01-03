Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri)

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı belirlenmiş oldu. Maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte on binlerce memurun gözü ise zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?