Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri)
Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, on binlerce çalışan memur tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklisinin maaş zammı belirlendi. Yapılacak zam oranının belli olmasının ardından memur maaşı ödeme günleri ve maaş farklarının yatırılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, ocak ayı zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı belirlenmiş oldu. Maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte on binlerce memurun gözü ise zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?