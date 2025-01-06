Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2025 ocak-haziran dönemi memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı 2025 ocak-haziran dönemi zam miktarı kesinleşti. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 1

2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri, aralık ayı enflasyonunun belli olmasının ardından zamlı maaşların hesaplanmasıyla birlikte araştırılıyor. 6 aylık enflasyon oranında zam alacak olan emekliler, ocak-haziran döneminde yüzde 15,75 zam alacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Bu oranda yüzde 11,55'e denk geliyor. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

NTVPARA HABERLERİ

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 2

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 4

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri) - 8

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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