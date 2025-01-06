Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2025 ocak-haziran dönemi memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı 2025 ocak-haziran dönemi zam miktarı kesinleşti. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?
2025 memur ve emekli maaşı ödeme günleri, aralık ayı enflasyonunun belli olmasının ardından zamlı maaşların hesaplanmasıyla birlikte araştırılıyor. 6 aylık enflasyon oranında zam alacak olan emekliler, ocak-haziran döneminde yüzde 15,75 zam alacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Bu oranda yüzde 11,55'e denk geliyor. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?