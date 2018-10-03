1.5 tonluk 'Lego Chiron' (1 milyon parça)
ntv.com.tr
Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, Paris Otomobil Fuarı'nın ilgi çekici markalarından biri oldu.
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Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, Paris Otomobil Fuarı'nın en ilgi çekici gösterilerinden birine imza attı.
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Toplamda 1 milyondan fazla parça kullanılarak ve 13 bin saatlik bir emek harcanarak 3 milyon dolarlık süper lüks otomobil Bugatti Chiron ile aynı ebatlarda yapılan otomobil Paris'te ilgi odağı oldu.
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1.5 tonluk 'Lego Chiron', 92 Nm'lik tork değerine sahip.
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Ancak bu pahalı oyuncak, geçtiğimiz yıl 400 kilometre hıza ulaşan gerçeğinin aksine saatte sadece 20 kilometre hız yapabiliyor.
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2,304 Lego motorunun kullanıldığı Chiron'da toplam 339 farklı lego parçası kullanılmış.
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