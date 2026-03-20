1 Nisan'a kadar süre verilmişti. Aracında ekran, jant, hoparlör olanlar dikkat, çalıştay yapıldı
20.03.2026 11:39
Burak Taşçı
Araçlarında orijinalin dışında bulunan multimedya ekranları, jant-lastik, hoparlörler için düzenleme yapılması isteniyor. TUYAD konuya ilişkin çalıştay gerçekleştirdi ve hükümet sunulmak üzere harekete geçti.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerin bazılarının uygulanması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındı.
Araçlarda fabrikasyon dışında bulunan tüm aksesuar, farklı boyutlarda jant-lastik, hoparlör, multimedya ekranları, cemiyet dışında basılmış plakalar yasa dışı kabul edilecek ve 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ağır cezalara neden olacak.
ÇALIŞTAY YAPILDI
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği konuya ilişkin kendi aralarında çalıştay gerçekleştirdi.
Araç içi multimedya ve ses sistemleri düzenlemeleri çalıştayı kapsamında bazı değerlendirmeler yapıldı.
24-25 MART'TA ANKARA'YA TESLİM EDİLECEK
Çalıştayda ortaya çıkan durum değerlendirmesi kapsamında talepler 24-25 Mart 2026 tarihinde Ankara'da ilgili bakanlıklara teslim edilecek.
HOPARLÖR SES SEVİYESİNİN 95 dB'LE SINIRLANDIRILMASI TALEBİ VAR
Ses sistemlerinin araçlarda bulunmasının kabul edilmesi, ancak ses seviyesinin araç dışında 95 dB ile sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmasının görüşülmesi isteniyor.
BAGAJLARDAKİ HOPARLÖRLER RUHSATA İŞLENSİN TALEBİ
Araç bagajlarının amacı dışında hoparlör ile doldurulması durumunda, araçların özel statüde değerlendirilerek ruhsata işlenmesi de gündeme geldi. Bunun için de uzun süren bürokratik işlemler, proje çizimleri, uygunluk belgeleri, tespit muayenesi gibi birçok işlem gerçekleştirilecek ve sonucunda ruhsat değişerek büyük masraflara neden olacak.
MULTİMEDYA EKRANLARI İÇİN SINIR BELİRLEME
Multimedya ekranlarının, araç direksiyon seviyesini aşmayacak şekilde tasarlanması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik değişiklik yapılması talep ediliyor.
MONTAJLARI HERKES YAPAMAYACAK
Çalıştayda alınan karar gereğince bayi ve montajcıların Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeli olarak faaliyet göstermeleri gerekecek.
DERNEĞİN TALEPLERİ KABUL GÖRMEYEBİLİR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere uyum sağlanması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verdi. Başka bir deyişle 11 gün sonra aracında APP plaka, hoparlör, multimedya ekranı, orijinal dışında jant-lastik, spoiler, havalandırma gibi ekipmanlar bulunanlara ağır cezalar kesilecek.
Bundan dolayı çalıştay yapılsa da kanunun belirttiği kurallar dahilinde araçların kullanılması gerekecek.
SES SİSTEMLERİNİN 21 BİN LİRA CEZASI VAR
Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.