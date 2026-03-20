1 Nisan'a kadar süre verilmişti. Aracında ekran, jant, hoparlör olanlar dikkat, çalıştay yapıldı

Ses sistemlerinin araçlarda bulunmasının kabul edilmesi, ancak ses seviyesinin araç dışında 95 dB ile sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmasının görüşülmesi isteniyor.

BAGAJLARDAKİ HOPARLÖRLER RUHSATA İŞLENSİN TALEBİ

Araç bagajlarının amacı dışında hoparlör ile doldurulması durumunda, araçların özel statüde değerlendirilerek ruhsata işlenmesi de gündeme geldi. Bunun için de uzun süren bürokratik işlemler, proje çizimleri, uygunluk belgeleri, tespit muayenesi gibi birçok işlem gerçekleştirilecek ve sonucunda ruhsat değişerek büyük masraflara neden olacak.