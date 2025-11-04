10 aydaki satışlar 1 milyon adedi geçti: İşte en çok satılan otomobil markası
Türkiye’de 2025’in ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 10,98 arttı. En çok satılan modellerin başında SUV’lar yer alırken, markalar arasında lider Volkswagen oldu. Alman üreticiyi Renault ve Toyota takip etti.
Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artışla 1 milyon 43 bin 796 adet satışa ulaştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.