10 aydaki satışlar 1 milyon adedi geçti: İşte en çok satılan otomobil markası

Türkiye’de 2025’in ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 10,98 arttı. En çok satılan modellerin başında SUV’lar yer alırken, markalar arasında lider Volkswagen oldu. Alman üreticiyi Renault ve Toyota takip etti.

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artışla 1 milyon 43 bin 796 adet satışa ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.

Ekim ayı özelinde de güçlü bir artış görüldü. 2025 Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 büyüyerek 116 bin 149 adet seviyesine çıktı.

Sadece otomobil satışları yüzde 19,87, hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,78 oranında yükseldi.

SUV'LAR AÇIK ARA LİDER

Segment ve gövde tipine göre yapılan sınıflandırmada, 2025 yılında Türkiye pazarında SUV modelleri açık ara farkla öne çıktı.

SUV otomobiller, 518 bin 550 adet satış ve yüzde 62,2 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

SUV’ları, 188 bin 167 adetle Sedan (yüzde 22,6 pay) ve 118 bin 711 adetle Hatchback (yüzde 14,2 pay) modeller izledi.

Segment bazında ise, C segmenti otomobiller yüzde 55,9 payla (465.750 adet) pazarın en büyük bölümünü oluşturdu. B segmenti araçlar yüzde 26,5 pay (220.795 adet) ile ikinci sırada yer aldı. 

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 Ekim ayı verilerine göre, markalar arasında satış lideri Volkswagen oldu. Alman üreticiyi Renault ve Toyota takip etti.

İlk 10 marka sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
1. Volkswagen – 11.001 adet
2. Renault – 10.666 adet
3. Toyota – 7.506 adet
4. Fiat – 6.724 adet
5. Hyundai – 6.277 adet
6. Peugeot – 4.498 adet
7. Opel – 4.478 adet
8. Citroën – 4.451 adet
9. TOGG – 4.155 adet
10. Skoda – 3.530 adet

BENZİNLİ ARAÇLAR ÖNDE

Motor tipine göre satışlarda benzinli otomobiller yüzde 47,2 pay (393.399 adet) ile liderliğini sürdürdü. Hibrit araçlar yüzde 26,4 (219.729 adet) ve elektrikli otomobiller yüzde 17,8 (148.304 adet) payla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Elektrikli modellerde özellikle 160 kW üstü motor gücüne sahip araçlarda satışlar yüzde 186 artarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

OTOMATİK VİTES HAKİMİYETİ

2025’in ilk 10 ayında otomatik şanzımanlı otomobiller yüzde 94,3 payla (785.559 adet) pazara damga vurdu. Manuel şanzımanlı araçların payı ise yalnızca yüzde 5,7 (47.823 adet) olarak kaydedildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE TESLA TOGG REKABETİ

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Elon Musk’ın Tesla’sı ile yerli üretim Togg’un satış rakamları arasındaki fark sadece 60 adet oldu.

Elon Musk’ın markası Tesla, 2025 yılı satışlarında 27 bin 420 adetle en çok satan ikinci elektrikli otomobil oldu.

Yerli üretim Togg ise toplam 27 bin 480 adet satışla Tesla’yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

