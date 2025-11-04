10 aydaki satışlar 1 milyon adedi geçti: İşte en çok satılan otomobil markası

SUV'LAR AÇIK ARA LİDER

Segment ve gövde tipine göre yapılan sınıflandırmada, 2025 yılında Türkiye pazarında SUV modelleri açık ara farkla öne çıktı.

SUV otomobiller, 518 bin 550 adet satış ve yüzde 62,2 pay ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

SUV’ları, 188 bin 167 adetle Sedan (yüzde 22,6 pay) ve 118 bin 711 adetle Hatchback (yüzde 14,2 pay) modeller izledi.

Segment bazında ise, C segmenti otomobiller yüzde 55,9 payla (465.750 adet) pazarın en büyük bölümünü oluşturdu. B segmenti araçlar yüzde 26,5 pay (220.795 adet) ile ikinci sırada yer aldı.