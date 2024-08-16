10 dakikada yüzde 80'e ulaşıyor: "Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili"
Çinli marka Zeekr, 2025 model 007 sedanını tanıttı. Elektrikli araçta en önemli değişiklik ikinci nesil Golden Battery oldu. Yeni bataryayla araç yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikada şarj oluyor.
Elektrikli araçların kullanıcılar açısından en büyük sorunlarının başında şarj süreleri geliyor. Yeni teknoloji batarya pateleri bu uzun şarj sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.
Çinli Zeekr markası da bunlarından biri. 2025 Zeekr 007 sedan modelini ikinci nesil Golden Battery paketiyle tanıttı.