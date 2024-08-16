10 dakikada yüzde 80'e ulaşıyor: "Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili"

Markanın kendi bünyesinde geliştirilen bu lityum demir fosfat batarya, ikinci nesliyle şarj hızını 4.5C'den 5.5C'ye çıkarıyor. Bu sayede şarj hızı da yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikadya düşüyor. Yani ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı.