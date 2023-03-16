10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk yerli otomobili Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. 16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.



TOGG T10X'İN FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ