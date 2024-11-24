10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler
Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Red Bull “Çılgın Arabalar” yarışı, binlerce sevenini 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Motorsuz ve özel tasarımlı araçların yer aldığı etkinlikte yarışan 29 takım, virajlar ve eğimlerle dolu zorlu bir parkurda hünerlerini sergiledi. Red Bull’un küresel etkinlik takvimindeki ikonik etkinliklerden biri olan yarış, özgün konseptiyle dikkat çekti.
“Çılgın Arabalar” yarışı, 10 yıl aradan sonra sevenlerini Peru’da yeniden bir araya getirdi...