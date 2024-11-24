10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler

Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Red Bull “Çılgın Arabalar” yarışı, binlerce sevenini 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Motorsuz ve özel tasarımlı araçların yer aldığı etkinlikte yarışan 29 takım, virajlar ve eğimlerle dolu zorlu bir parkurda hünerlerini sergiledi. Red Bull’un küresel etkinlik takvimindeki ikonik etkinliklerden biri olan yarış, özgün konseptiyle dikkat çekti.

10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 1

“Çılgın Arabalar” yarışı, 10 yıl aradan sonra sevenlerini Peru’da yeniden bir araya getirdi...

OTOMOBİL HABERLERİ

10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 2

Motorsuz ve özel tasarımlı araçların yer aldığı etkinlikte yarışan 29 takım, virajlar ve eğimlerle dolu zorlu bir parkurda hünerlerini sergiledi.

10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 3

Red Bull’un küresel etkinlik takvimindeki ikonik etkinliklerden biri olan yarış, özgün konseptiyle dikkat çekti.

10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 4

İşte yarışmanın çılgın arabalarından bazıları...

10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 5
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 6
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 7
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 8
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 9
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 10
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 11
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 12
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 13
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 14
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 15
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 16
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 17
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 18
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 19
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 20
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 21
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 22
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 23
10 yıl sonra sevenleriyle buluştu... "Çılgın Arabalar" yarışında hünerlerini sergilediler - 24
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