100 kilometreyi 40 liraya gidiyorlar. İşte en tasarruflu araçlar

LPG'li araçlar da şehir içinde ortalama olarak kış aylarında 9 litre yakıt tüketiyor. LPG'nin litresi 30,5 liradan satılıyor. 100 kilometrede LPG'li aracın sarfiyatı 275 lira oluyor. Başka bir deyişle kilometre başına 2,75 lira yakıt harcaması yapıyor. Bunun yanında sıralı otogaz sistemleri ilk çalıştırmada benzine de ihtiyaç duyuyor. Araç belli ısıya gelene kadar benzinde, sonrasında ise LPG'ye geçiyor. Bundan dolayı eser miktarda da olsa benzin harcaması gerçekleşiyor.