100 kilometreyi 40 liraya gidiyorlar. İşte en tasarruflu araçlar
28.03.2026 08:24
Burak Taşçı
Dizel, benzinli, elektrikli, LPG'li ve hibrit araçların sarfiyatları son zamlarla birlikte belli oldu.
Akaryakıt fiyatları ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle tırmanmaya başladı. Araç sahipleri ne kadar tasarruflu kullanmaya çalışsa da artık kilometre başına 5 lira civarında maliyetler oluşuyor.
Hangi yakıt türünün ne kadar sarfiyat yaptığı ise büyük önem arz etmeye başladı. Benzin, motorin, LPG, elektrikli, hibrit araçların yakıt sarfiyatları kendi aralarında ayrışıyor.
DİZEL ARAÇLAR SARFİYATTA LİDER
Dizel araçlar şehir içinde 100 kilometrede 6,5 litre civarında yakıt tüketiyor. Zamlı tarifeye göre 100 kilometrede yaklaşık 500 lira yakıt sarfiyatı oluyor. Bu da kilometre başına 5 lira yakıt harcaması anlamına geliyor. Motorinin litresi 78 liraya yaklaştı. Dizel araçlar bir dönem tasarruflu olduğu için tercih ediliyordu.
BENZİNLİ ARAÇLAR DİZELİ ARATMIYOR
Benzinli araçlar 100 kilometrede yaklaşık 7,5 litre civarında tüketim yapıyor. 63,5 lira seviyelerinde olan benzinin litresine göre hesap yapıldığında benzinli araçlar 100 kilometrede 477 lira yakıt tüketiyor. Bu da kilometre başına 4,77 lira sarfiyat oluşturuyor.
LPG TASARRUFLU OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
LPG'li araçlar da şehir içinde ortalama olarak kış aylarında 9 litre yakıt tüketiyor. LPG'nin litresi 30,5 liradan satılıyor. 100 kilometrede LPG'li aracın sarfiyatı 275 lira oluyor. Başka bir deyişle kilometre başına 2,75 lira yakıt harcaması yapıyor. Bunun yanında sıralı otogaz sistemleri ilk çalıştırmada benzine de ihtiyaç duyuyor. Araç belli ısıya gelene kadar benzinde, sonrasında ise LPG'ye geçiyor. Bundan dolayı eser miktarda da olsa benzin harcaması gerçekleşiyor.
HİBRİTLER TASARRUF YARIŞINDA İKİNCİLİĞİ ZORLUYOR
Hibrit otomobiller kendi aralarında hafif hibrit ve tam hibrit olarak ikiye ayrılıyor. Mild hibrit sistemlerin yakıt ekonomisine büyük katkısı bulunmuyor. Tam hibrit araçlar şehir içinde daha az yakıt harcıyor. Tam hibrit bir araç ortalama olarak 4,5 litre benzin tüketiyor, bu da 100 kilometrede 281 lira sarfiyat ortaya çıkarıyor, kilometre başına da 2,81 lira yakıt tüketmiş oluyor.
EN TASARRUFLUSU ELEKTRİKLİ
Elektrikli araçlar tam dolu bataryayla ortalama olarak 350 kilometre yol yapabiliyor. Her 100 kilometrede 17kWh enerji tükettikleri varsayıldığında 100 kilometrenin toplam maliyeti 221 lira oluyor. 1 kWh elektriğin maliyeti şarj istasyonlarında ortalama olarak 13 lira seviyesinde. Başka bir deyişle kilometre başına 2,21 lira sarfiyatta bulunuyorlar. Elektrikli otomobiller evde şarj edilmesi halinde kW başına 2,33 lira ödeme çıkıyor. Başka bir deyişle 100 kilometre yolu yaklaşık 40 liraya gidebiliyor, bu da kilometre başına 40 kuruşa denk geliyor. Ancak sürekli şarjlama yapılması nedeniyle evdeki enerji tarifesi yüksek tarifeye geçeceği için bu tutarda biraz yükselme yaşanabilir.