11. nesil Honda Civic Sedan tanıtıldı

Yeni Honda Civic Sedan, ABD'de LX, Sport, EX ve Touring isimli donanım seviyeleriyle satılacak. LX ve Sport seviyelerinde 158 beygir güç ve 187 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli atmosferik ünite mevcut. CVT vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. EX ve Touring'deyse 1.5 litre turbo ünite kullanılmış. 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motor bu sayede eski nesildekine göre 6 beygir ve 20 Nm kadar daha yüksek değerlere sahip. Bu seçenekte de CVT şanzıman tek seçenek.