11. nesil Honda Civic Sedan tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde görselleri paylaşılan Honda Civic'in 11. nesli resmen tanıtıldı.
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ntv.com.tr 29.04.2021 - 11:54| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 11:56
Geçtiğimiz hafta ilk görseli paylaşılan Honda Civic Sedan resmen tanıtıldı.
2021 yılı sonunda avrupa'da satışa çıkması planlanan Civic'in tasarımı hem içerde hem de dışarıda sadeleştirilmiş.
Yeni nesil Civic Sedan'ın aks mesafesi 35 mm, toplam uzunluğu ise 33 mm kadar artırılmış.
Civic Sedan'ın iç mekanı da tamamen ortaya çıktı. Araçta 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 7 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor.
Yeni Civic'te dikkat çeken noktalardan biri de hava kallarını boydan boya kaplayan metal malezeme araca retro bir görünüm kazandırmış.
Yeni Honda Civic Sedan, ABD'de LX, Sport, EX ve Touring isimli donanım seviyeleriyle satılacak. LX ve Sport seviyelerinde 158 beygir güç ve 187 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli atmosferik ünite mevcut. CVT vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. EX ve Touring'deyse 1.5 litre turbo ünite kullanılmış. 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motor bu sayede eski nesildekine göre 6 beygir ve 20 Nm kadar daha yüksek değerlere sahip. Bu seçenekte de CVT şanzıman tek seçenek.
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