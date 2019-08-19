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1200 beygirlik dört motorlu elektrikli: Drako GTE

ntv.com.tr

Elektrikli otomobillerin lüks spor kategorisine yeni bir rakip daha geldi. Drako GTE'nin, 1200 beygir gücüne dört motorlu sürüş sistemi destek veriyor.

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    Lüks spor otomobil sektörüne sıçrayan elektrikli otomobil yarışına yeni bir model daha katıldı.
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    Silikon Vadisi girişimlerinden olan Drako Motors tarafından geliştirilen Drago GTE tanıtıldı.
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    Dört motorlu sürüş sistemine sahip olan araç 1200 beygirlik bir güce sahip. 8812 Nm torka sahip olan bu aracın çok yüksek bir ivmelenme gücü bulunuyor.
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    Şirket henüz 0'dan 100'e hızlanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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    Aracın bu segmentteki en büyük beklentiye sahip olan rakibi Tesla Roadster gibi 2020 yılında üretime geçmesi planlanıyor.
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    Sadece 25 adet üretilecek olan modelin satış fiyatı 1 milyon 250 bin dolar olacak. Tesla'nın ise Roadster modelini 200 bin dolara satışa sunacağı biliniyor.
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