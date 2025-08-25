13 yaşındaki Barış 1,5 yılda yaptı: İsmi Oscar, güneş enerjisiyle çalışıyor

Projenin kardeşi Barış'ın fikri olduğunu belirten Onur Tepegöz, "2024 yılın Şubat ayında Oskar'ın çalışmalarına başlamıştık. İlk taslağı yaptık ardından gerisi geldi. Amacımız sadece güneş paneli ve batarya ile çalışan bir araç yapmaktı.Her türlü arazi şartında gidebiliyor. Barış içinde güzel bir başlangıç oldu. Umarım daha güzel şeyler yapacağız" dedi. Barış Tepegöz ise "Off-Road araçlarını çok seviyorum. Onlara benzer bir araç yapmak istedim. Abimin de desteği ile güneş enerjisi ile çalışan bu aracı yaptık. Boş arazide aracı ben de kullanıyorum. oldukça da seviyorum" dedi.