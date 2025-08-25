13 yaşındaki Barış 1,5 yılda yaptı: İsmi Oscar, güneş enerjisiyle çalışıyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz, abisinin de desteği ile güneş enerji paneli ile çalışan elektrikli arazi aracı yaptı.
Videoları sosyal medyada büyük beğeni toplayan çocuk, Oskar adını verdiği arazi aracının yapımının 1,5 yılda tamamladığını söyledi.
Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz ve abisi Onur Tepegöz, hayalindeki elektrikli aracı yapmak için bundan 1,5 yıl önce kolları sıvadı.