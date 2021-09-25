17 araçlık koleksiyonunu gazetesi için satışa çıkardı (Efsane Honda CRX)

İHA 25.09.2021 - 10:43
Gazetesini yaşatabilmek için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Ahmet Aklam, “Ekonomik kriz ve ardından tüm dünyada etkili olan pandemiden bizde olumsuz etkilendik. 10 milyon liralık binamı rehin olarak göstermem ve BİK’ten gelen düzenli gelirimizi temlik olarak ibraz etmeme rağmen 200 bin TL’Lik krediyi çekemedim. Bugüne kadar var olan borçlarımı ödemeye bilmek için 2 adet 5’er katlı binamı sattım ama gözüm gibi koruduğum araç koleksiyonumun bir somununa dahi dokunmadım" dedi.