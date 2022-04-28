1960'ların tarzı geri geldi: Porsche 911 Sport Classic tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 28.04.2022 - 10:48
Porsche, geçmişteki klasikleşen modellerini günümüzde teknolojisiyle yeniden yorumlamaya devam ediyor.
2020'de sunulan 1950'ler ve 1960'lardan tasarım öğelerine sahip 911 Targa 4S Heritage Design Edition bu araçların ilki.
Marka, şimdi de uzun süredir merakla beklenen 1960 ve 70'lerin izlerini taşıyan modeli 911 Sport Classic'i tanıttı.
Araç, marka tarinin en güçlü manuel şanzımanlı modeli olarak lanse ediliyor.
3,7 litrelik çift turbo motor, 550 beygirlik gücünü yola yalnızca arka tekerlekler aracılığıyla aktarıyor.
911 Turbo ve 911 GTS modellerini temel alan süspansiyon, yüksek performans gereksinimlerini karşılıyor.
Arka tasarımını Turbo S'ten alan modelde 'ördek kuyruğu' olarak tabir edilen spoiler klasik tasarımı destekliyor.
Aracın teknolojik tarafında ise karbon fiber ile güçlendirilmiş tavan, LED-Matrix farlar öne çıkıyor.
Arka tekerlekten yönlendirme, aktif viraj denge çubukları ve otomobilin sürüş yüksekliğini 0,4 inç azaltan Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) araçta bulunan özelliklerden.
2022 yılının sonunda satışa çıkması beklenen 911 Sport Classic'ten sadece 1.250 adet üretecek.