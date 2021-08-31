1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 13:37
Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.
Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için.1975'te sıfır kilometre aldım" dedi.
Nurettin Akdemir, otomobilinin her şeyi ile kendisinin ilgilendiğini anlattı.
Zaman zaman aracına talip olanlar çıktığını dile getiren Akdemir, "İsteyen arkadaşlarımız var ama satmıyorum. 45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım" diye konuştu.
Akdemir, otomobiliyle yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.
Şu an orijinal kilometresi 210 bin 800'de." değerlendirmesinde bulundu.
Akdemir, elinden geldiğince klasik otomobil buluşmalarına katılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.