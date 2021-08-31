1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

"45 BİN LİRAYA KADAR TEKLİF EDENLER OLDU, SATMADIM"

Nurettin Akdemir, otomobilinin her şeyi ile kendisinin ilgilendiğini anlattı.

Zaman zaman aracına talip olanlar çıktığını dile getiren Akdemir, "İsteyen arkadaşlarımız var ama satmıyorum. 45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım" diye konuştu.

Akdemir, otomobiliyle yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.