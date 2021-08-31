1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor.

Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 13:37

1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor - 1
Askerden izne geldiği 1975 yılında, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, bunun üzerine ertesi gün bir Murat 124 satın aldı. Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapmaya başlayan Akdemir, "ilk göz ağrısı"ndan vazgeçmedi.
1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor - 2

Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için.1975'te sıfır kilometre aldım" dedi.

1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor - 3

"45 BİN LİRAYA KADAR TEKLİF EDENLER OLDU, SATMADIM"

Nurettin Akdemir, otomobilinin her şeyi ile kendisinin ilgilendiğini anlattı.

Zaman zaman aracına talip olanlar çıktığını dile getiren Akdemir, "İsteyen arkadaşlarımız var ama satmıyorum. 45 bin liraya kadar teklif edenler oldu, satmadım" diye konuştu.

Akdemir, otomobiliyle yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını vurguladı.

1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor - 4
Servis şoförlüğü yaptığını aktaran Akdemir, "Bu aracı kullanmanın zevki bambaşka. Servis için minibüs kullanıyorum. Buna bindiğim zaman, en lüks arabaya bineyim, bundan aldığım zevki alamıyorum.
1975 yılında aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor - 5

Şu an orijinal kilometresi 210 bin 800'de." değerlendirmesinde bulundu.

Akdemir, elinden geldiğince klasik otomobil buluşmalarına katılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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