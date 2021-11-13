1995 model otomobil açık artırmayla satıldı

Erdal Alan, bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, “Yakın bir dostum vasıtasıyla Sivas’ta böyle bir aracın olduğunu öğrendim. ‘Ağabey araba satılacak. Sende bu tarz arabaları seviyorsun. İstersen bir değerlendir’ dediler. Tabi ki bir heyecan oluşturdu. Bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmüyorduk. Bunun haberi gelince biraz heyecanlandık. Sonra arabanın videoları geldi. Daha da heyecanlandım” dedi.